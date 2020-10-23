На заседании в одесском суде семеро заключенных вскрыли себе вены. Фото

РепортерUA, фото 048 23 Окт 2020 - 16:12

В Малиновском районном суде Одессы во время заседания семеро заключенных вскрыли себе вены. Об этом сообщает местный сайт 048.ua в пятницу, 23 октября.

Указано, что в суде рассматривалось уголовное производство в отношении бунта в Одесской колонии №51 в мае 2019 года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения.

Журналисты предполагают, что подсудимые могли вскрыть вены заточками, которые им передали вместе с масками. В суд оперативно приехали скорые и забрали всех семерых пострадавших в медучереждения.

«У троих подсудимых истек срок предыдущего наказания, которое они отбывали в 51-й колонии. Меру пресечения подозреваемым продлевали уже несколько раз. Сегодня адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Судья снова продлил содержание в СИЗО на два месяца. Это и стало причиной массовой акции членовредительства», – говорится в сообщении.

Это уже пятое судебное заседание по данному делу. Переносятся они потому, что на суд не приходят свидетели. Следующее заседание состоится 3 ноября.

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