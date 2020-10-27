Люди уже теряют сознание: в Запорожской городской ТИК до сих пор принимают бюллетени. Видео

В Запорожской городской территориальной избирательной комиссии до сих пор продолжается прием избирательной документации от УИК. Люди до сих пор пытаются сдать бюллетени.
Как сообщали ранее, 26 октября члены участковых избирательных комиссий жаловались о ненадлежащих условиях в ожидании своей очереди и на длительное время самого ожидания.
Сегодня, 27 октября, около трех часов ночи к членам УИК вышел председатель Запорожской городской ТИК Александр Евграфов. Он сообщил, что оптимизировать прием документации физически невозможно. В ответ присутствующие сообщили, что работают уже третьи сутки и некоторые из них начали терять сознание.
ОПОРА наблюдала вызовы скорой медицинской помощи членам УИК в связи с плохим самочувствием.
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