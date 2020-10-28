Со 2 ноября в Запорожье стартует отопительный сезон

РепортерUA 28 Окт 2020 - 12:31

Со 2 ноября в Запорожье стартует отопительный сезон. Такое решение приняли сегодня на заседании исполнительного комитета Запорожского городского совета.

В первую очередь к теплу будут подключены больницы, амбулатории, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Руководству концерна «Городские тепловые сети», управляющим компаниям поставлена ​​задача обеспечить подачу тепла в жилые дома до 6 ноября.
 
После этого колл-центр «15-80» начнет принимать заявки от жителей квартир, где по каким-то причинам не будет отопления.
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