Со 2 ноября в Запорожье стартует отопительный сезон. Такое решение приняли сегодня на заседании исполнительного комитета Запорожского городского совета.
В первую очередь к теплу будут подключены больницы, амбулатории, детские сады и другие учреждения социальной сферы.
Руководству концерна «Городские тепловые сети», управляющим компаниям поставлена задача обеспечить подачу тепла в жилые дома до 6 ноября.
После этого колл-центр «15-80» начнет принимать заявки от жителей квартир, где по каким-то причинам не будет отопления.