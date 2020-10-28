В Швейцарии вводят комендантский час с 29 октября

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Швейцарии приняли решение ввести в стране комендантский час с 29 октября, сообщает Sputnik.
Так, в среду, 28 октября, Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести комендантский час с 29 октября и на неограниченное время, он будет действовать с 23:00 до 6:00. В первую очередь ограничения касаются работы дискотек, ночных клубов, баров и ресторанов.
Также с 29 октября граждан обязали носить маски в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, в том числе: во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, на остановках любого вида транспорта, возле ресторанов и магазинов, в офисах, на открытом воздухе в районах сильной концентрации населения.
Кроме того, со 2 ноября студентов вузов переводят на дистанционное обучение. Вводится запрет на общественные мероприятия с числом участников более 50 человек и на профессиональные спортивные и культурные события с числом участников более 15 человек.