В лесополосе возле запорожского села нашли обгоревший труп мужчины. Фото

РепортерUA 29 Окт 2020 - 12:00

Возле села Привольное (Запорожский район) в лесополосе обнаружили обгоревший труп мужчины. Под подозрением оказались односельчане погибшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 24 октября около 11:00 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение от жителя Запорожского района о том, что возле одного из сел, в лесополосе найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, погибший - 55-летний местный житель. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм. Оперативники совместно с коллегами областного главка полиции и следователями опросили жителей села, установили связи потерпевшего, проверили ранее судимых граждан. Правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы восстановить хронологию событий и установить лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Ими оказались односельчане погибшего - двое мужчин 1990 по 1997 годов рождения.

Установлено, что 23 октября около 23 часов между ними и потерпевшим, во время распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого мужчины нанесли многочисленные удары по голове и туловищу своему оппоненту. Поняв, что нанесенные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью, они перенесли тело в лесополосу и подожгли.

28 октября следственным Запорожского отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч.2, ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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