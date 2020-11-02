В Токмаке официально объявили результаты выборов городского головы

РепортерUA 02 Ноя 2020 - 13:51

В городе Токмак, что теперь входит в состав Пологовского района, официально объявлены результаты выборов городского головы. Данная информация размещена на сайте ЦИК.

По итогам обработки всех бюллетеней определен победитель мэрских выборов в Токмаке. Это - действующий мэр Игорь Котелевский, выдвинутый от ОПЗЖ.

Соревновались 12 кандидатов. Выдвиженка «Слуги народа» - предпринимательница Ольга Конопская заняла второе место.

Напомним, мандаты в Токмакский городской совет, по предварительным данным, получают семь партий. На первом месте идет ОПЗЖ - 2 тыс. 159 голосов, далее – «Слуга народа» - 2 тыс. 085, «Батькивщина» - 1 тыс. 249, «За майбутнє» - 1 тыс. 125, «Европейская солидарность» - 1 тыс. 33, «Опоблок» - 844 и «Наш край» - 653.

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