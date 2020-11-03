В Запорожье популярную кофейню оштрафуют за работу после 22:00. Фото

РепортерUA 03 Ноя 2020 - 09:22

Согласно эпидемической ситуации Запорожье находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности по распространению COVID-19. Патрульные не прекращают выявлять нарушения по правилам соблюдения ограничений во время карантина.

Инспекторы обнаружили заведение с посетителями, работавшее в запрещенное время. Согласно эпидемической ситуации работа всех заведений после 22:00 прекращена. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделение полиции.

Речь идет идет о кофейне «Aroma Kava» по улице Сталеваров. 

Напоминаем, что за нарушение правил карантина людей предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Заведению грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть, от 17 до 34 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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