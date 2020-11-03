Новый коронавирусный рекорд: в Украине выявили почти 8,9 тыс. случаев за сутки

В Украине установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили коронавирус у 8 899 человек. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. До этого максимальное число пациентов, которые преодолели COVID-19 в сутки, составляло 3902.
Всего с начала пандемии в Украине 168 868 человек выздоровели. Еще 7 532 умерли, в том числе 157 за минувшие сутки.
В целом с весны подтвержденных случаев уже 411 093.
Активными больными остаются 242 225 пациента.
За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.
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