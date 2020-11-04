В Днепровском районе Запорожья горела многоэтажка: пострадала 27-летняя девушка. Фото

В Запорожье в результате пожара травмировалась 27-летняя женщина, еще 9 человек эвакуированы, из них 3 детей. Возгорание произошло 4 ноября в 8:15, в многоэтажном доме по улице Дегтярева Днепровского района города.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели установили, что в квартире на 3-м этаже горят домашние вещи и мебель на общей площади 20 кв.м.
Во время тушения пожарные эвакуировали из 9 человек, из них 3 детей. Медицинская помощь им не понадобилась. Кроме этого, травмировалась 27-летняя дочь хозяйки квартиры. Ее каретой скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение. После осмотра врачами от госпитализации она отказалась.
В 8:41 пожарные локализовали возгорание, а в 8:56 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава.