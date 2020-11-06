Какие ограничения будут действовать в Запорожье с понедельника

С понедельника Запорожье переходит в «красную» зону. В связи с этим в городе вводится ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Работники Национальной полиции усиливают патрулирование и проверку соблюдения требований карантина в магазинах, кафе, транспорте, на рынках и тому подобное. Военнослужащие Национальной гвардии будут патрулировать места массового скопления людей, в частности остановки общественного транспорта.
Транспорт будет продолжать перевозить пассажиров исключительно по количеству сидячих мест и исключительно в масках. Предприятиям и организациям города рекомендовано организовывать подвоз работников на работу специальным транспортом. Льготный проезд для пенсионеров отменен с 6 ноября, другие льготные категории смогут пользоваться возможностью бесплатного проезда.
Пребывание на рынках и в магазинах, как и в других учреждениях, возможно исключительно в масках и респираторах как для работников, так и для посетителей.
Мобильные группы будут проверять соблюдение карантинных требований в городе. Тех, кто их нарушает, будут штрафовать
Работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания запрещена после 20.00, кроме доставки и на вынос.
Спортивные залы, фитнес-центры, парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания могут функционировать только при условии регулярной дезинфекции помещений, а также обеспечение соблюдения социальной дистанции между посетителями, масочный режим - обязателен.
Детские сады и 1-4 классы продолжают работу по строгим соблюдением карантинных требований.
Под лечение больных коронавирусом будет дополнительно перепрофилировано 90 коек в 1-й городской больницы и 50 коек до 160 имеющихся в 9-й городской больнице, а также 37 коек в 5-й детской больнице. Продолжается работа по оборудованию централизованным кислородом дополнительных кроватей во всех медучреждениях города.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.