В центре Харькова араб сбил троих человек. Фото

Виновнику сегодняшнего ДТП в Харькове грозит от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
«По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи», - указано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет тюремного заключения с возможностью лишения прав управлять автомобилем на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
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