В Запорожье на перекрестке столкнулись два автомобиля: пешеход чудом не пострадала. Видео

В Запорожье сегодня, около 7 часов утра, на перекрестке улиц Брюллова и Круговой, произошла авария. Водитель Daewoo Lanos нарушила правила проезда перекрестков, в результате чего столкнулась с автомобилем Hyundai.
После столкновения Hyundai продолжил движение по инерции и врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen. Водитель получил незначительные телесные повреждения. Другие участники ДТП не пострадали.
Сейчас административные материалы ДТП находятся на рассмотрении и в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.
На видео, которое опубликовала патрульная полиция видно, что пешеход, которая в это время пыталась перейти дорогу, чудом не пострадала.
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