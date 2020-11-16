В Запорожье на перекрестке столкнулись два автомобиля: пешеход чудом не пострадала. Видео

РепортерUA 16 Ноя 2020 - 14:05

В Запорожье сегодня, около 7 часов утра, на перекрестке улиц Брюллова и Круговой, произошла авария. Водитель Daewoo Lanos нарушила правила проезда перекрестков, в результате чего столкнулась с автомобилем Hyundai.

После столкновения Hyundai продолжил движение по инерции и врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen. Водитель получил незначительные телесные повреждения. Другие участники ДТП не пострадали.

Сейчас административные материалы ДТП находятся на рассмотрении и в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.

На видео, которое опубликовала патрульная полиция видно, что пешеход, которая в это время пыталась перейти дорогу, чудом не пострадала.

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