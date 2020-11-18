В Шевченковском районе Запорожья поезд насмерть сбил мужчину. Фото. Видео

РепортерUA 18 Ноя 2020 - 08:56

Сегодня, 18 ноября, в Шевченковском районе Запорожья поезд насмерть сбил мужчину. Об этом РепортерUA сообщили очевидцы происшествия. 

Данный случай произошел в районе железнодорожного перехода. На месте сейчас работают криминалисты. Движение поездов по одно из колий остановлено.

По словам свидетелей, мужчина вышел на рельсы и просто стоял. Было ли это самоубийство или несчастный случай выяснит полиция.

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