В Шевченковском районе Запорожья поезд насмерть сбил мужчину. Фото. Видео

Сегодня, 18 ноября, в Шевченковском районе Запорожья поезд насмерть сбил мужчину. Об этом РепортерUA сообщили очевидцы происшествия.
Данный случай произошел в районе железнодорожного перехода. На месте сейчас работают криминалисты. Движение поездов по одно из колий остановлено.
По словам свидетелей, мужчина вышел на рельсы и просто стоял. Было ли это самоубийство или несчастный случай выяснит полиция.
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