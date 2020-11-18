В одной из квартир Запорожья обнаружили труп: сожитель погибшей набросился на патрульных с ножом. Видео

РепортерUA 18 Ноя 2020 - 10:31

В Запорожье 16 ноября патрульные получили вызов об убийстве. Заявительница сообщила, что к ней обратился сосед, который просит вызвать полицию, потому что в его квартире находится труп.

Когда патрульные прибыли на место, дверь в квартиру была открыта. Инспекторы увидели на полу женщину без признаков жизни, с грудной клетки которой торчал нож. Рядом с ней сидел человек, который представился сожителем. Он постоянно путался в объяснениях и не смог четко объяснить, что именно произошло в квартире.

В дальнейшем, во время общения с инспекторами человек резко побежал на кухню и схватил нож, однако патрульный успел задержать его за руку и выбил нож. На место свызвали следователей и инспектора-криминалиста Днепровского отделения полиции.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Известно, что следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

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