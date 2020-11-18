В Запорожье на 9 лет посадили водителя КамАЗа, который устроил смертельное ДТП с маршруткой

Водителя КамАЗа, который врезался в маршрутку летом 2018 года, приговорили к 9 годам лишения свободы. В тот день жертвами аварии стали 7 человек.
Напомним, 10 августа 2018 года водитель автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Mercedec-Benz Sprinter», который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Кирилловка - Запорожье.
В результате столкновения погибли 7 человек, 5 из которых малолетние дети. Двое получили тяжкие телесные повреждения, 9 человек - средней степени тяжести, 5 - легкие.
«Во время поддержания публичного обвинения прокурором представлены исчерпывающие и неопровержимые доказательства вины водителя, учитывая которые приговором Васильевского районного суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре области.
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