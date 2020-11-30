Возле яхт-клуба в Запорожье перевернулась лодка: трех мужчин удалось спасти. Фото

В субботу, 28 ноября, примерно в 16:30 на Днепре напротив «Яхт клуба» в Днепровском районе Запорожья перевернулась лодка. Трое мужчин оказались в воде на расстоянии 200 метров от берега, сообщают в ГСЧС.
Несмотря на сильные волны, ветер и темное время суток, люди понимали, что их могут увидеть или услышать еще не скоро. Поэтому один из них решил плыть к берегу самостоятельно, а двое других остались держаться за лодку и ждать спасения.
Крики о помощи услышали жители частного сектора по улице Заречной. Люди побежали на берег и поняли, что произошло на воде. Анастасия Аниканова и Алексей Сафонов на собственном весельной лодке отправились на поиск. Примерно через 100 метров наткнулись на мужчину в воде. Он схватился руками за лодку, а его спасители вовсю погребли к берегу. Они сразу забрали спасенного домой, отправили его в теплую ванну и заварили горячий чай. Когда приехала бригада скорой, Николай Калугин уже согрелся, начал нормально говорить и чувствовал себя удовлетворительно, поэтому от госпитализации он отказался. Зато позвонил другу, чтобы тот привез ему сухую одежду и отвез домой.
В то же время, очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Происходила спасательная операция еще двух пострадавших. За ними оперативно вышла лодка спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы. На помощь также прибыли спасатели ГСЧС.
Они установили осветительную мачту, чтобы обеспечить видимость и быстрее найти перевернутую лодку. Несмотря на то, что температура в Днепре сейчас около 8 градусов, мужчины получили сильное переохлаждение. На станции спасенным выдали теплые одеяла, после чего каретами скорой мужчины были доставлены в 9-ю городскую больницу.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.