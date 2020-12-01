В Запорожье «Ланос» влетел в столб: водитель погиб. Фото

В Коммунарском районе Запорожья на ул. Чубанова сегодня, 1 декабря, автомобиль «Ланос» врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что легковой автомобиль «Lanos» столкнулся со столбом уличного освещения. В результате происшествия водитель погиб.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тело погибшего и передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.