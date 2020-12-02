Бердянский подросток, которого подожгли ради видео в сети, рассказал подробности инцидента

Двенадцатилетний мальчик, которого в Бердянске подожгли друзья, чтобы создать уникальное видео для соцсети, рассказал о произошедшем. Об этом сообщает волонтер Злата Некрасова на своей странице в Facebook.
Пострадавшего школьника зовут Владимир. Он лечится с ожогами ног, рук, гениталий, ягодиц. В конце ноября компания сверстников облила его жидкостью, которая содержит в себе более 60% спирта, и подожгла спичками.
По словам мальчика, его приятели предложили ему либо согласиться на поджог, либо получить 100 сильных ударов по голове. В итоге он согласился на первый вариант.
«Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу...», - рассказал мальчик.
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