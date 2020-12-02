На ул. Победы в Запорожье автобус слетел с дороги и врезался в столб. Фото

РепортерUA 02 Дек 2020 - 10:29

В Запорожье на ул. Победы автобус врезулася в столб. ДТП произошло по полосе в сторону старой части города (за мостом, между Вознесеновским рынком и «Ласточкой»).

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель, управляя автобусом ЛАЗ 4207, при изменении направления движения не справился с управлением и врезался в столб.

Пострадавших нет. На водителя составлены протоколы по ст 124,139 КУоАП.

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