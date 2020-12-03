На запорожском предприятии произошел взрыв: погиб один из рабочих. Фото

В Днепровском районе Запорожья на территории предприятия по ул. Товарищеской произошел взрыв. ЧП случилось 2 декабря.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на территории предприятия при проведении демонтажных работ металлической подземной цистерны произошел хлопок газовоздушной смеси в цистерне без последующего горения.
Пожарные с помощью воздушно-механической пены охладили цистерну, не допустив возникновения пожара. В результате происшествия погиб работник, проводивший демонтажные работы. Причина происшествия устанавливается.
Как сообщили РепортерUA в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на место происшествия выезжало руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы.
Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний местный житель. Также предварительно установлено, что взрыв произошел во время демонтажа газосварочным аппаратом емкостей из-под горюче-смазочных материалов на территории бывшей АЗС.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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