Рабочий сорвался с девятого этажа общежития ЗНУ: на месте работают эксперты

Сегодня, 16 сентября, в общежитии Запорожского национального университета, что на ул. Железнодорожной, с высоты 9 этажа упал строитель. Мужчина скончался на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, сообщение в полицию поступило около 10:15. На место происшествия немедленно выехало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и экспертная лаборатория.
Правоохранители установили, что погиб 36-летний рабочий, выполнявший работы с повышенной опасностью во время ремонта фасада здания. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Санкция по статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, проводит осмотр места происшествия и оборудование, на котором выполнялись строительные работы, изымается служебная документация.
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