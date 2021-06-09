Взрыв гранаты в Запорожской области: в полиции раскрыли новые подробности. Фото

Боеприпас взорвался в руке нетрезвого жителя Молочанска. Мужчину доставили в больницу. Ему пришлось ампутировать руку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 8 июня около 22 часов в отделение № 3 Пологовского районного отдела полиции обратился частный предприниматель, 1971 года рождения. Он сообщил, что в Молочанске по улице Широкой в руке работника взорвалась граната, которую он угрожал взорвать.
Правоохранители выяснили, что частный предприниматель приехал в Молочанск, чтобы забрать свой автомобиль «ВАЗ-2109», которым время от времени пользовался его рабочий 1983 года рождения. Автомобиль стоял на улице Широкой, а за рулем находился пьяный работник.
Возник конфликт. Работодатель сообщил, что мужчина уволен. После этого, рабочий вышел из автомобиля, держа рукой за кольцо гранаты. Предприниматель отбежал за ближайшее сооружение и в это время раздался взрыв. Мужчину на скорой помощи доставили в больницу с диагнозом: травматическая ампутация правого предплечья.
Работники полиции на месте происшествия собрали и изъяли вещественные доказательства. По предварительным выводам взрывотехников - это металлические обломки корпуса гранаты «Ф-1», рычаг взрывателя и кольцо с чекой.
По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 15 п. 5, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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