На выезде из Запорожья перевернулась «Таврия»: четверо пострадавших, трое из них - дети. Фото

Сегодня утром, 8 декабря, на выезде из Запорожья произошла авария. На перекрестке Каширского шоссе и улицы Прогрессивной водитель автомобиля «ЗАЗ 1102» 1984 года рождения не справился с управлением на обледенелом участке дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.
В салоне автомобиля в качестве пассажиров находились трое девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Полиция обращается к свидетелям ДТП и водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.
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