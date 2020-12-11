В Запорожье девушка за рулем «Ягуара» насмерть сбила мужчину. Фото

В Запорожье водитель автомобиля «Ягуар» сбил пешехода. Авария произошла вчера вечером, 10 декабря, на проспекте Соборном.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Следователи установили, что 25-летняя девушка за рулем автомобиля «Ягуар» сбила пешехода 1966 года рождения, который пересекал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или «102».
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.