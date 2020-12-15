Виталия Боговина избрали главой Запорожского областного совета

Сегодня, 15 декабря, депутаты избрали главу Запорожского областного совета. Им стал председатель Запорожской облгосадминистрации, депутат облсовета от «Слуги народа» Виталий Боговин. Об этом в комментарии РепортерUA сообщили в пресс-службе ЗОГА.
За его кандидатуру проголосовали 43 депутата. Следующее сессионное заседание назначено на 11:00 17 декабря. Данную информацию у себя на странице в фейсбуке подтвердил и сам Виталий Боговин.
Напомним, на должность председателя облсовета претендовали два кандидата: Виталий Боговин от партии «Слуга народа» и Геннадий Шевченко от партии Владимира Буряка «Єднання».
В 14:00 заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 84 народных избранников в сессионном зале за несколько попыток зарегистрировалось максимум 25 депутатов.
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Из-за отсутствия кворума сессию Запорожского облсовета перенесли. Видео
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Продолжение скандальной сессии областного совета в фотографиях
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