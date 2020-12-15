Попытка № 2: запорожские депутаты снова попытаются избрать главу облсовета - онлайн-репортаж. Видео

Сегодня, 15 декабря, депутаты Запорожского областного совета восьмого созыва собрались, чтобы продолжить свою первую сессию. Завершить ее в пятницу, 11 декабря, так и не получилось, поэтому облсовет ушел на технический перерыв.
Напомним, что в Запорожском областном совете состоялось тайное голосование за председателя, в котором приняли участие 43 депутата из 84-х избранных в состав совета. Голосование проводилось за двух кандидатов - Виталия Боговина («Слуга народа») и Геннадия Шевченко («Єднання»).
Провести подсчет голосов и озвучить результаты так и не удалось. Представители некоторых политсил заявили, что в бюллетенях напротив фамилии одного из кандидатов ставили цифры и это может свидетельствовать о фальсификации.
14:09. Депутаты собираются в сессионном зале. Проходит регистрация - 22 депутата. Глава временного президиума Алексей Холод дает еще 10 минут, чтобы все успели собраться.
14:14. В зале по-прежнему мало депутатов.
14:17. Алексей Холод просит вновь занять свои места. Повторная регистрация показала присутствие в зале 23 депутатов. Глава временного президиума предлагает продолжить технический перерыв и перенесли заседание на пятницу. Депутатам дают еще 10 минут на сборы.
14:28. Депутаты продолжают собираться в зале.
14:31. Регистрация депутатов в зале. Зарегистрировались 24. Алексей Холод просит еще подождать.
Между Виталием Боговином и Сергеем Кальцевым произошла перепалка. Холод призывает закончить дебаты и рассесться по местам.
14:34. Повторная регистрация. В зале 21 депутат.
Елена Жук объявляет, что новым главой временного президиума стала она. Холод в ответ говорит, что пока не завершилась первая сессия, он все еще ведет сессию.
Ситуацию просят прокомментировать главу юридического совета Мороза. Он отмечает, что нужно сделать перерыв, чтобы определить главу временного президиума, так как представители президиума руководят сессией по очереди.
14:45. Депутат Павел Матвиенко с трибуны заявляет, что «колхоза имени Боговина здесь не будет».
14:46. Алексей Холод предлагает перенести заседание и продолжить его в пятницу в 14:00. Елена Жук сообщает, что заседание переносится в четверг в 14:00. Холод продолжает настаивать, что заседание состоится в пятницу, что он укажет в своем заявлении и отправит его на утверждение в аппарат облсовета.
Трансляция завершена.
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