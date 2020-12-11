Стартовала первая сессия Запорожского областного совета восьмого созыва. Видео

Сегодня, 11 декабря, стартовала первая сессия Запорожского областного совета восьмого созыва.
Пленарное заседание проходит с учетом карантинных требований, действующих на территории Запорожской области.
14:00. Депутаты собираются в зале.
14:08. Заявлено о начале работы. К слову приглашается глава Запорожской областной избирательной комиссии Виталий Борисенков.
- С учетом карантинных требований, на сессию приглашены только народные депутаты Украины, руководство Запорожской ОГА, руководство правоохранительных органов и судебных инстанций, члены областной избирательной комиссии, мэры запорожских городов, представители СМИ. В зале также присутствует глава Запорожского областного совета седьмого совета Григорий Самардак и заместитель главы Запорожского областного совета седьмого созыва Владислав Марченко.
14:10. Регистрация депутатов в зале. Из 84 избранных на первой сессии присутствуют 65 депутатов.
14:11. Сессия объявляется открытой. Звучит гимн.
14:12. Минута молчания в память о погибших на Донбассе украинских военных.
Виталий Борисенков информирует о результатах выборов.
- В результате выборов депутатов Запорожского областного совета, которые состоялись 25 октября 2020 года, за запорожскую региональную организацию, политическую партию «ОПЗЖ» было подано 96 726 голосов избирателей, что составляет 23,2% от всего числа избирателей (23 депутатских мандата), за партию «Слуга народа» подали 78 395 голосов избирателей, что составляет 18,8 % от общего числа избирателей (19 депутатских мандатов), за «Европейскую Солидарность» было подано 39 192 голоса, что составляет 9,4 % от всех голосов (10 депутатских мандатов), за партию Владимира Буряка «Єднання» подано 33 661 голос, что составляет 8,07 % от всего числа избирателей (9 депутатских мандатов), за «Оппозиционный блок» подали 31 538 голосов, что составляет 7,56 % от всех голосов (8 депутатских мандатов), за партию «За майбутнє» подали 29 051 голос, что составляет 6,97 % от всего числа голосов (8 депутатских мандатов), за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина » подали 24 342 голоса, что составляет 5,84% от всего количества голосов (7 депутатских мандатов).
14:21. Избирается временный президиум Запорожского областного совета. В президиум входят представители пяти партий: Алексей Холод («ОПЗЖ»), Игорь Артюшенко («Европейская Солидарность»), Елена Жук («Слуга народа»), Людмила Любим («Оппозиционный блок»), Александр Коваленко (партия Буряка «Єднання»).
14:22. Слово Людмиле Любим. Объясняет регламент работы Запорожского областного совета.
Председательствует Алексей Холод, как представитель партии, набравшей больше всего голосов. Также уточняется, что могут объявляться перерыв, в том числе для тайного голосования, проведение сессий не может быть дольше двух дней и т.д. Предлагает проголосовать.
Берет слово Алексей Холод. Благодарит за яркое выступление. Напоминает о законе о местном самоуправлении и что председательствует и ставит на голосование он. Призывает соблюдать карантинные меры, несмотря на то, будут или не будут баталии. Предлагает избрать секретариат в составе трех человек.
Предлагается включить в секретариат: Артюшенко, Авраменко, Кюрчева. Голосуют: за - 66.
14:34. Холод предлагает проголосовать за проект решения о принятии к сведению результатов выборов. За - 76.
Зачитывает поздравление от главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.
Закрепляется протокольное решение о местах на сессии областного совета за депутатами. Голосованием принимается протокольное решение о счетной комиссии.
Начинается выдвижение кандидатов на должность главы Запорожского областного совета.
Слово Сергею Селевичу. Предлагает кандидатуру Виталия Боговина на должность главы Запорожского областного совета от партии «Слуга народа».
Свою кандидатуру выдвигает Шевченко от «За майбутнє»
Сергей Ткаченко выдвигает от ОПЗЖ кандидатуру Павла Матвиенко.
14:46. Выступает Игорь Артюшенко. Предлагает от ЕС Евгения Георгиева на должность главы Запорожского областного совета.
14:53. Предоставляется время для выступления кандидатов: Боговина, Шевченко, Матвиенко, Георгиева.
15:04. Вернулась счетная комиссия. Главой комиссии избрали Трипольскую, заместителем - Колесникова, секретарем - Крикун.
15:06. Объявлен перерыв на пять минут для консультации.
15:18. Депутатов просят возвращаться на рабочие места и регистрироваться.
Депутатов просят зарегистрироваться.
15:20. Перерегистрация, в зале присутствуют 68 депутатов.
Холод обращается к кандидатам с вопросом о том, будут ли самоотводы и отзывы своих кандидатов.
Слово Артюшенко. Говорит, что депутатов заставляют показывать бюллетени при голосовании. Просит правоохранителей обратить внимание на ситуацию. Отзывают своего кандидата Георгиева и отказываются участвовать в голосовании.
Также снимается кандидатура Матвиенко.
15:23. Объявляется перерыв на 15 минут для подготовки работы счетной комиссии - утверждения формы бюллетеня.
15:54. Депутаты собираются в зале.
16:13. Депутатов просят занять места.
16:19. Регистрация депутатов в зале. Зарегистрировались 48 депутатов.
Ищут главу счетной комиссии, чтобы объяснили, почему пришлось делать такой большой перерыв. Холод просит выступить представителя счетной комиссии Кальцева.
Кальцев говорит, что существует вероятность фальсификации, так как глава или секретарь комиссии не утверждают форму бюллетеня до сих пор. Возникает спорт между Кальцевым, Шевченко и Артюшенко, с вопроса работы комиссии переходят на личности. Холод просит успокоиться и не переходить на личности. Просит представителей «Слуги народа» разыскать главу счетной комиссии Трипольскую.
16:38. Слово Матвиенко. Сообщает, что накануне на согласительном совете было решено, что главой комиссии станет представитель ОПЗЖ, но сегодня что-то изменилось. Поэтому возникло подозрение, что будет организован вброс бюллетеней.
Поэтому депутаты требуют, что каждый член счетной комиссии должен поставить подпись на другой стороне бюллетеня. Так удастся избежать фальсификаций.
Депутаты поддерживают идею аплодисментами.
16:47. В зале появилась глава счетной комиссии Трипольская.
Ей предоставили слово. Говорит, что на нее во время заседания комиссии совершалось давление, в том числе непосредственно от Кальцева.
17:05. Обявляется технический перерыв на 10 минут для завершения работ счетной комиссии.
18:12. Холод просит депутатов вернутся на места, чтобы продолжить работу.
Регистрация. В зале находятся 58 депутатов.
18:17. Холод спрашивает у Трипольской, готов ли кто-то из счетной комиссии докладывать.
Трипольская сообщает, что комиссия не заседала. Проходили консультации, чтобы бюллетень был в правовом поле, какой он должен быть или какие там должны стоять подписи.
Депутаты в зале возмущаются.
Холод говорит, что 72 человека в зале ждут результат. Чтобы не вмешиваться в работу комиссии, депутаты будут ждать в зале заседания без объявления технического перерыва.
18:20. Счетная комиссия уходит на заседание.
19:20. Депутаты продолжают ждать. Комиссия все еще находится на заседании.
20:21. Ожидание затянулось. Депутаты бродят по залу, общаются. Многие находятся за пределами сессионного зала.
Некоторые депутаты собираются и уходят.
21:52. Депутаты продолжают ждать.
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