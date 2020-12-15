Продолжение скандальной сессии областного совета в фотографиях

Сегодня, 15 декабря, депутаты Запорожского областного совета должны были продолжить заседание первой сессии. Но из-за отсутствия кворума заседание решили перенести.
Изначально в сессионном зале зарегистрировалось 23 депутата (из 84), потом выяснилось, что часть избранников не могли пройти в зал потому как их, якобы, заблокировали. У кабинета губернатора собрались люди в камуфляжной форме.
Заблокированными оказались часть депутатов. В результате председатель ЗОГА Виталий Боговин и депутаты прошли в сессионный зал.
Члены временного президиума выдвинули нового председательствующего - Елену Жук. В сессионном зале зачитали протокол, в котором говорится, что за смену временного главы президиума проголосовали три члена президиума из пяти. В результате в сессионном зале оказалось два председательствующих.
После очередной регистрации Алексей Холод заявил, что переносит сессию на пятницу на 14:00, так как отсутствует кворум, а Елена Жук заявила, что переносит заседание на четверг на 14:00.
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