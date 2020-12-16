В Запорожье 10-месячный ребенок получил ожоги из-за загоревшейся ночью подушки

РепортерUA 16 Дек 2020 - 15:17

В Запорожскую городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи вчера, 15 декабря, поступила 10-месячная Анна с ожогами лица и шеи. Девочка получила ожоги из-за загоревшейся ночью подушки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила волонтер Злата Некрасова.

По словам Некрасовой, ЧП произошло вчерашней ночью в Запорожье: малышка спала, когда внезапно загорелась розетка рядом с кроватью, от нее воспламенился электрошнур, а затем пламя перекинулось на подушку.

Запах дыма услышала мама, которая и спасла Аню. Девочка находится в реанимации. У нее 12% ожогов лица и шеи 1 и 2 степени. Кроме этого, она надышалась дымом. 

Мама малышки воспитанница детского интерната, папы у ребёнка нет, помочь им некому.

Реквизиты для помощи:

БФ «Эмоция»

Карта Приват Банка

5169330522219952

Назначение платежа: «Благотворительная помощь».

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