В Запорожье 10-месячный ребенок получил ожоги из-за загоревшейся ночью подушки

В Запорожскую городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи вчера, 15 декабря, поступила 10-месячная Анна с ожогами лица и шеи. Девочка получила ожоги из-за загоревшейся ночью подушки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила волонтер Злата Некрасова.
По словам Некрасовой, ЧП произошло вчерашней ночью в Запорожье: малышка спала, когда внезапно загорелась розетка рядом с кроватью, от нее воспламенился электрошнур, а затем пламя перекинулось на подушку.
Запах дыма услышала мама, которая и спасла Аню. Девочка находится в реанимации. У нее 12% ожогов лица и шеи 1 и 2 степени. Кроме этого, она надышалась дымом.
Мама малышки воспитанница детского интерната, папы у ребёнка нет, помочь им некому.
Реквизиты для помощи: