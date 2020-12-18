ГБР объявило первые подозрения по факту крушения самолета АН-26. Онлайн-трансляция

РепортерUA, видео ГБР 18 Дек 2020 - 12:19

Сегодня, 18 декабря, ГБР проводит брифинг по результатам расследования крушения самолета АН-26 под Чугуевом 25 сентября.

Расследование уже имеет первые результаты. 

В Государственном бюро расследований рассказали, что по делу авиакатастрофы АН16 сегодня объявили подозрения. Следствие считает, что установило еще не всех причастных.

Более того, ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета.

«По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности», - сообщил он.

Напомним, военный самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября в Чугуеве. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

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