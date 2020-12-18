На Майдане предприниматели установили полевую кухню. Фото

В Киеве на акции протеста SaveФоп на Майдане Незалежности принимают участие около 300 человек. Участники акции развернули полевую кухню. Об этом сообщает Телеграм-канал Политика страны.
Правоохранителей на главной площади столицы стало значительно меньше.
Также на Майдане из автомобиля со звукоусилительной аудиосистемой звучит патриотическая музыка.
Ранее РепортерUA сообщал, как предприниматели провели вторую ночь на Майдане Независимости.
предприниматели митингуют в Киеве с 15 декабря. Между протестующими и правоохранители произошли столкновения. Пострадали десятки демонстрантов и полицейских.
На фоне митингов президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и среднего бизнеса. Совет возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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