Протестующие ФОПы провели вторую ночь на Майдане Независимости. Фото

РепортерUA 17 Дек 2020 - 12:23

До 200 протестующих предпринимателей продолжают находиться на Майдане Независимости в Киеве. Фоповцы сообщают, что будут стоять здесь пока правительство не выполнит все требования.

По словам одного из лидеров организации «Save ФОП» Сергея Доротича, на данную минуту у них нет конкретных планов проведения протеста, но он точно будет продолжаться на Майдане. По состоянию на 10:30 под стелой находятся до 200 человек, дежурящих правоохранителей значительно больше, передает Страна.ua.

Заметно увеличился стол с провизией, где протестующие могут подкрепиться: виноград, бананы, бутерброды с колбасой и рыбой, множество конфет. Палатки убрали чтобы избежать конфликта с полицией.

«Этой ночью также не обошлось без трудностей. Полиция блокировала все наши попытки доставить на Майдан какую-то часть еды. Но мы продолжаем стоять, они нас не сломают»,- заявил Доротич.

Как сообщал РепортерUA ранее, предприниматели митингуют в Киеве с 15 декабря. Между протестующими и правоохранители произошли столкновения. Пострадали десятки демонстрантов и полицейских. 

На фоне митингов президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и среднего бизнеса. Совет возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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