Депутаты избрали Геннадия Наумова секретарем Запорожского горсовета. Фото

Сегодня, 23 декабря, депутаты избрали секретаря Запорожского горсовета. Им стал депутат от «Партии Владимира Буряка «Єднання» Геннадий Наумов.
Напомним, 21 декабря, кандидатуру Геннадия Наумова, которую выдвинул мэр города Владимир Буряк, поддержали всего лишь 28 депутатов из 64.
Сегодня кандидатуру Наумова на пост секретаря выдвинули повторно. Предложение поступило от 34-х депутатов. За проголосовали - 35 депутатов.
Напомним, что Геннадий Наумов в 2015 году был избран в состав городского совета от партии «Укроп». Кроме того, он входил в состав постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма. В конце 2018 года вышел из состава фракции «Укроп». В этом году был избран в горсовет от «Партии Владимира Буряка «Єднання».
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