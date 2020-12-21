Депутаты сегодня не смогли избрать секретаря Запорожского горсовета

Сегодня, 21 декабря, во время второй внеочередной сессии, депутаты так и не избрали секретаря городского совета. На голосование выдвинули всего одного кандидата - депутата от фракции «Партия Владимира Буряка – «Єднання» Геннадия Наумова.
На третьем этаже мэрии провели тайное голосование. Количество депутатов, которые взяли участие в голосование - 34, один депутат взял бюллетень на память. Количество бюллетеней, которые признаны недействительными - 2 , не использованы - 31.
За кандидатуру Геннадия Наумова проголосовали всего 28 депутатов. Количество депутатов, которые проголосовали против - 2. Также два депутата воздержались. В результате сегодня секретаря горсовета избрать не удалось.
Продолжение второй внеочередной сессии запланировано на 23 декабря.
Напомним, что Геннадий Наумов в 2015 году был избран в состав городского совета от партии «Укроп». Кроме того, он входил в состав постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма. В конце 2018 года вышел из состава фракции «Укроп». В этом году был избран в горсовет от «Партии Владимира Буряка «Єднання».
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