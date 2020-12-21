Кадровые вопросы и бюджет: онлайн-репортаж второй внеочередной сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 21 декабря, в Запорожье запланировано проведение второй внеочередной сессии Запорожского горсовета. Об этом сообщает корресподент РепортерUA.
Среди вопросов повестки дня: утверждение Положения о постоянных комиссиях Запорожского городского совета; утверждение Регламента Запорожского городского совета; избрание секретаря Запорожского городского совета; создание постоянных комиссий; избрание глав постоянных комиссий; формирование исполнительного комитета Запорожского городского совета, определение его численности, проект Об условиях оплаты труда Запорожского городского головы Буряка В.В, О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №49 «О бюджете города на 2020 год». Также депутаты должны принять бюджет города на 2021 год.
Кроме того, депутаты должны утвердить кандидатуры на должность заместителей городского головы. Список кандидатов РепортерUA публиковал ранее.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:11. Городской голова Владимир Буряк занял место в президиуме.
11:17. Объявляют регистрацию. В зале - 62 депутата из 64.
Звучит гимн.
Говорит депутат от «Европейской солидарности» Владимир Константинов. По его словам, под зданием горсовета находятся журналисты, которых не пропускают в здание. Просит сделать искючение и допускать их в сессионный зал.
Мэр говорит, что в первую очередь будут работать по регламенту, утвердят повестку дня, а далее, возможно, рассмотрят данное предложение.
11:26. Депутат от ОПЗЖ Роман Таран просит внести предложение о допуске СМИ сейчас на голосование.
Владимир Буряк предлагает юристам рассмотреть этот вопрос.
11:30. Депутат от «Партии Владимира Буряка «Єднання» Дмитрий Ивахненко говорит, что в условиях карантина не стоит пропускать в зал большое количество людей. Его поддержали еще несколько депутатов. Говорят, что трансляцию все могут просмотреть на муниципальном телеканале.
Владимир Буряк говорит, что не хочет нарушать закон и напоминает, что массовые собрания, кроме тех, которые необходимы для работы органов испонительной власти, запрещены.
11:40. Объявляют образованные фракции в горсовете: «Новая политика» - глава фракции - Алексей Басов. «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Роман Таран - глава фракции. «Партия Шария» - Сергей Никулин - глава фракции. «Слуга народа» - Гладкий Дмитрий - глава фракции. «Партия Вадимира Буряка - Єднання». Константинов говорит, что фракция ЕС также создана, документы будут поданы, но была допущена ошибка.
«Новая политика»: Алексей Басов, Наталья Власова, Виктор Гордынский, Сергей Лоцман, Михаил Молчанов, Руслан Пидорич,
«Европейская солидарность»: Николай Белый, Павел Варванский, Галина Гончаренко, Вячеслав Зайцев, Александр Кобзарюк, Александр Константинов, Евгений Мусийченко, Валерий Прозапас, Андрей Согорин, Александр Федоров, Александо Лобас.
«Партия Буряка – «Єднання»: Инна Бочарникова, Игорь Бурчак, Геннадий Васильчук, Дмитрий Ивахненко, Сергей Ильченко, Олег Коломоец, Олег Королев, Александр Мотренко, Геннадий Наумов, Александр Онищенко, Владимир Полухин, Михаил Прасол, Андрей Пятницкий, Надежда Севальнева, Дмитрий Серый, Алексей Никифоров.
«Слуга Народа»: Дмитрий Гладкий, Ольга Гордиенко, Екатерина Грицай, Сергей Дергачев, Екатерина Дорошенко, Роман Кирьянов, Ирина Кулеш, Александр Куртев, Кирилл Нерянов, Инна Пенчук, Виталий Тишечко, Виктор Тлеуш, Регина Харченко.
«ОПЗЖ»: Олег Домбровский, Сергей Журавель, Валентин Зарва, Александр Кияница, Артур Кижнер, Александр Курников, Дмитрий Мищенко, Виталий Несмашный, Людмила Огородник, Василий Полюсов, Денис Симаков, Роман Таран, Людмила Шаталова,
«Партия Шария»: Сергей Никулин, Александр Скирта, Виктор Филас, Пелагея Шумейко, Виталина Яковлева.
11:43. Принимают повестку дня за основу. Голосуют. За - 63.
11:50. Утвеждают повестку дня в целом. За - 64. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
12:02. Голосуют за увеличение состава счетной комиссии до 6 человек. За - 40. Принято.
Владимир Буряк ставит на голосование вопрос об увеличении состава счетной комиссии до 7 человек. За - 40. Принято.
12:07. Включают Михаила Прасола в состав счетной комиссии. Голосуют. За - 46. Принято.
Голосуют в целом за создание счетной комиссии. За - 61. Принято.
12:08. Создают редакционную комиссию в составе трех человек. Голосуют. За - 63. Принято.
Объявлен перерыв на 15 минут.
12:31. Перерыв окончен. Депутаты занимают места.
Утверждают регламент работы сессии. За - 55. Принято.
Перерегистрация. В зале - 64 депутата.
12:40. Рассматривают проект решения Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Запорожского городского совета. Голосуют. За - 62. Принято.
К трибуне выходит народный депутат от партии «Слуга Народа» Сергей Штепа. Говорит, что в ближайшее время будет открыта первая очередь движения на мостовых переходах. Открытие должно пройти до конца 2020 года.
12:45. Проект решения об утверждении Регламента ставят на голосование. За - 61. Принято.
Преходят к проекту решения об избрании секретаря горсовета. Владимир Буряк предлагает избрать на эту должность Геннадия Наумова. Голосование будет проходит анонимно.
Геннадий Наумов сообщает о конфликте интерсов: голосовать за себя не будет. Для избрания секретарем Наумов должен получить минимум 33 голоса (более половины от всего состава депутатского корпуса).
12:48. Объявляют перерыв.
13:24. Депутаты вернулись в зал. Но заседание не возобновилось.
13:55. Трансляцию сессионного зала прерывают.
15:45. Регистрация. В зале 59 депутатов.
Слово главе счетной комиссии Олегу Королеву, который расскажет, как будет проходить тайное голосование за секретаря городского совета.
Кабинки для голосования находятся в коридоре на третьем этаже напротив кабинета № 311. Каждому депутату предоставляется около 1 минуты для голосования. Предусматривается, что голосование займет около 60 минут. Чтобы избежать столпотворения и обеспечить карантинные мероприятия, депутатов будут вызывать по очереди.
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