Стала известна дата проведения второй внеочередной сессии Запорожского горсовета

Среди вопросов повестки дня: утверждение Положения о постоянных комиссиях Запорожского городского совета; утверждение Регламента Запорожского городского совета; избрание секретаря Запорожского городского совета; создание постоянных комиссий; избрание глав постоянных комиссий; формирование исполнительного комитета Запорожского городского совета, определение его численности, проект Об условиях оплаты труда Запорожского городского головы Буряка В.В, О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №49 «О бюджете города на 2020 год». Также депутаты должны принять бюджет города на 2021 год.
Кроме того, депутаты должны утвердить кандидатуры на должность заместителей городского головы. Так, депутата от «Партии Владимира Буряка «Єднання» Андрея Пятницкого хотят увтердить на должность первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и включить его в состав исполнительного комитета. Владимира Волобуева - на должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и включить в состав исполкома. Виктора Гордынского - на должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и включить его в состав исполнительного комитета. Валентину Малыш - на должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и также включить в состав исполнительного комитета. Анатолия Пустоварова - на должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и включить в состав исполнительного комитета. Романа Омельяновича - на должность управляющего делами исполнительного комитета Запорожского городского совета и включить в состав исполнительного комитета.
Также в состав исполнительного комитета предлагается утвердить: Николая Евдокименко, Сергея Кийко, Игоря Клейнера, Наталью Михайскую, Вадима Рыльского, В. Софийченко.
В условиях карантина, который продолжается не только в Запорожье, но и во всей стране, сессия городского совета состоится с минимальным количеством участников. В заседании примут участие только депутаты городского совета и некоторые представители исполнительной власти. Участие, присутствие представителей СМИ и общественности, а также помощников депутатов в условиях карантина - не предвидится.
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