В Днепре военный МАЗ с прицепом несколько раз переехал женщину. Видео 18+

РепортерUA 23 Дек 2020 - 19:53

В Днепре военный МАЗ с прицепом несколько раз переехал женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

ДТП произошло на перекрестке проспектов Пылыпа Орлика и Поля и попал на камеры Ситуационного центра Днепра, передает Страна.ua.

На опубликованных шок-кадрах видно, что женщина начала переходить дорогу, когда для пешеходов зажегся зеленый сигнал светофора. В этот же момент направо поворачивал грузовик, водитель которого явно не заметил пешехода. 

Сперва женщину переехали колеса самого грузовика, а затем колеса прицепа. К моменту приезда медиков пострадавшая была в сознании.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Женщину увезли в ближайшую больницу.

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