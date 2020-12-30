В Йемене во время прибытия правительства в аэропорту прозвучал взрыв

РепортерUA 30 Дек 2020 - 13:37

Мощный взрыв прозвучал в аэропорту Адена (Йемен) в момент прибытия нового правительства. В результате взрыва есть убитые и раненые. Об этом сообщает Alarabiya.

Взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета. По словам корреспондента издания, в результате взрыва много погибших и пострадавших.

Более того, взрыв сопровождался выстрелами. Отмечается, что министры правительства не пострадали.

Подробности происшествия ожидайте позже на РепортерUA.

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