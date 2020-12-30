В Йемене во время прибытия правительства в аэропорту прозвучал взрыв

Мощный взрыв прозвучал в аэропорту Адена (Йемен) в момент прибытия нового правительства. В результате взрыва есть убитые и раненые. Об этом сообщает Alarabiya.
Взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета. По словам корреспондента издания, в результате взрыва много погибших и пострадавших.
Более того, взрыв сопровождался выстрелами. Отмечается, что министры правительства не пострадали.
Подробности происшествия ожидайте позже на РепортерUA.
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