У берегов Йемена после крушения судна обнаружили более 150 тел

В море возле побережья Йемена нашли более 150 тел погибших после крушения судна с мигрантами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Нелегальные мигранты из Африки направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Уже приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном и перевернулась.
В свою очередь йеменская газета Al-Ayyam пишет, что всего в лодке в момент крушения находилось до 400 африканских нелегальных мигрантов.
Прежде Sky News Arabia информировал, что на борту судна находились более 250 мигрантов.
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