В Запорожье СБУ задержала военного прокурора на взятке в 5 тыс. долларов. Фото

РепортерUA 11 Янв 2021 - 19:52

Служба безопасности Украины задержала на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Досудебное следствие установило, что прокурор получил от военного 5 тыс. долларов США. Деньги он требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и прекращение производства. 

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

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