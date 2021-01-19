Фоторепортаж: сотни запорожцев пришли освятить воду в Покровский архиерейский собор

РепортерUA 19 Янв 2021 - 12:46

Сегодня, 19 января, в день Крещения Господа Бога, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Божественную литургию в Покровском архиерейском соборе и чин Великого освящения воды.

Освятить воду пришли сотни людей. Всех присутствующих просили придерживаться карантинных правил. В храм пускали только людей в защитных масках. 

Владыка Лука подчеркнул, что по традиции Церкви вода освящается дважды – в Крещенский сочельник (18.01) и в сам день праздника (19.01). Это может происходить как в купели, установленной посредине храма, а также на реках, озерах, у колодцев. После освящения все присутствующие набирают Святую воду.

Святой водой принято окроплять храмы и дома верующих, также можно и места работы, службы, учебы. Вода, освященная в эти дни, не имеет никаких отличий, с древних времен считается особой святыней — великой Агиасмой, которую можно будет набрать в храме в течение этих дней и вообще всего года.

После совершенного чина Великого освящения воды, Запорожский митрополит поздравил всех с праздником и попросил никогда не забывать, для чего совершается освящение воды.

«Вода, которую мы сегодня освятили, является для нас символом Божественной благодати. Эта вода получила Божественную энергию, и будет напоминать нам о пути, которым шел наш Господь. Теперь этот путь выбираем мы с вами. Каким он будет? Если мы будем идти вместе с Христом, то этот путь не будет трудным. Ибо «Иго Мое благо, и бремя Мое легко», – говорит Христос. Не бойтесь взять его. Иго заповедей Христовых – легкое иго. Вам не будет от него никакого вреда, но оно обновит вас. Это иго содержит в себе любовь. В этом суть заповедей Христовых, они все в одном сладком слове – любовь. Вначале возможно будет немного трудно, но впоследствии – легко. Бремя Христова Креста – легкое, очень легкое бремя. Иго, которое Христос нам предлагает, Он Сам несет – впереди нас, взяв на Себя все немощи наши. По мере умножения скорбей, умножается от Христа Бога утешение. Сегодня каждый из вас понесет домой воду, которая поможет в несении бремени земной жизни. Каким именно образом она поможет, и как будет применяться, каждый решает сам. Одним она нужна, чтобы справиться с болезнями, укрепить тело и душу, другим – окроплять дом, квартиру, рабочее место. Но при этом мы должны помнить, что святая вода способна привести к желаемым переменам, если мы сами будем духовно перерождаться, станем изменять себя к лучшему, избавляясь от грехов».

Как проходило освящение воды в Покровском архиерейском соборе, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.

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