Как запорожцы окунались в ледяной Днепр на Центральном пляже. Фото

Сегодня, 19 января, христиане отмечают Крещение Господне – день, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. По традиции в этот день православные христиане окунаются в воду.
В этом году, в связи с пандемией коронавируса, традиционные массовые купания отменили. Но, несмотря на это, нашлись желающие, которые решили провести обряд омовения.
Напомним, в Запорожье для крещенских купаний определены два офциальных места: Центральный и Правобережный пляж. На территории Центрального пляжа в Запорожье специалисты ГСЧС обустроили дополнительный спасательный пост, аналогичные посты установлены по всей области в традиционных местах купания людей.
Кроме этого, в местах купания дежурят сотрудники полиции и врачи скорой медицинской помощи. На Правобережном пляже на дежурстве от ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области находится 9 человек личного состава 3-Государственной пожарно-спасательной части, спецавтомобиль и 2 лодки ЗМРВС.
Как запорожцы окунались в ледяной Днепр на Центральном пляже смотрите в фоторепортаже РепортерUA.
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