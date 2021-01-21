Жуткое убийство в Одессе: мужчина возомнил себя богом и отрубил отцу голову. Фото. Видео

Вчера, 20 января, в Одессе на улице Небесной Сотни прохожие увидели жуткое зрелище - полуголый молодой человек вышел из подъезда пятиэтажки, и, держа в руках окровавленную голову, присел на лавочку покурить. Об этом сообщает Страна.
С бедер у молодого человека свисало что-то похожее на человеческие кишки. Вызванная по адресу полиция задержала парня.
При задержании молодой человек выкрикивал: «Я бог, но люди забыли свои обязанности и не поклоняются мне!». Дома у задержанного нашли два трупа с огромным количеством ножевых ранений, у одного тела отсутствовала голова, другой был буквально выпотрошен наизнанку. Вся квартира была залита кровью.
Убийцей оказался 30-летний Дмитрий П.
В родительской квартире он зарезал двоих человек - собственного отца - 53-летнего Игоря П., и 33-летнего Александра Д. Своему отцу Дмитрий П. отрезал голову, с которой и вышел на улицу. А внутренности, которыми обмотался Дмитрий, принадлежали Александру Д. Который, как выяснилось позже, снимал комнату у отца Дмитрия П.
По словам соседей, Дмитрий П. давно вел себя, мягко говоря, странно. Например, мог долгое время стоять на одном месте бормоча какие-то слова. Уже несколько месяцев Дмитрий был безработным. В прошлом году он был уволен из одного из одесских отелей за неадекватное поведение и употребление наркотиков.
По словам источников «Страны» в полиции, Дмитрий П. убил двоих человек, будучи в состоянии наркотического опьянения.
«Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился», - рассказал источник «Страны» в полиции.
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