В Запорожье воспитательнице нелегального детсада продлили срок еще на 60 суток. Видео

Шевченковский районный суд Запорожья продлил меру пресечения воспитательнице нелегального детсада, в котором погибли годовалая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Срок содержания под стражей продлили на 60 суток, то есть до 21 марта включительно. Следующее судебное заседание назначено на 14.00 часов 27 января.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая 2020 года около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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