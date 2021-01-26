«Питались убитыми собаками»: в Харькове дети жили в заваленной мусором квартире

В центре Харькова сегодня, 26 января, полицейские забрали детей из квартиры, заваленной мусором. Об этом сообщает местный блогер Иван Выризуб на своей странице в Instagram.
«Забрали с помойки детей, дети питались убитыми собаками», - рассказывает блогер, добавив к своему посту видео с квартиры из которой забрали детей из дома в центре города.
Как отметил блогер, в квартире проживали дети, их мать и бабушка, также семья содержала 4 собаки.
«Квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Четыре собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их», - пишет блогер.
Мать детей сообщила, что всего в ее семье 5 детей, но двоих в тот момент не было дома. Но вопрос где они находятся, девушка ответила, что об этом знают социальные службы. По словам правоохранителей, одна из ее дочерей уже находится в больнице.
Позже за детьми приехали медики скорой помощи. По словам соседей, они много раз вызывали полицию, но копы, которые приезжали на вызов, только разводили руками.
Отметим, что мать детей 1990 г.р. пытаются лишить родительских прав с апреля 2020 года. Заявление в департамент поступило 23 октября 2019 года.