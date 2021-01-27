Нардепы хотят запретить пересылать по почте алкоголь и сигареты

РепортерUA 27 Янв 2021 - 21:12

В Украине могут расширить перечень товаров, которые запрещены для пересылки в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список могут попасть алкогольные напитки и табачные изделия. Данный законопроект № 4279 поддержали за основу 346 народных депутатов в ходе заседания Верховной Рады.

Законопроектом предлагается ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. То есть работники почтовой связи и экспресс-перевозчики должны будут подавать временные и дополнительные реестры.

В документе определяется информация, которую должны содержать такие реестры, а также сроки их предоставления таможенному органу. Форма декларирования должны будет быть исключительно письменная. 

Кроме того, законопроект увеличивает список товаров, которые запрещено пересылать  в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список могут попасть алкогольные напитки и/или табачные изделия, вне зависимости от их стоимости.

Также предлагается расширить перечень документов, при помощи которых граждане Украины могут подтвердить фактурную стоимость товаров с учетом вызовов электронной коммерции.

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