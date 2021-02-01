Девушке из Запорожской области срочно нужна помощь в лечении. Фото

РепортерUA 01 Фев 2021 - 12:50

В Запорожской области 17-летней девушке нужна помощь в борьбе за жизнь. Смертельно опасная болезнь, саркома Юинга, забирает у 17-летней Марьяны лучшее время жизни. Но девушка не сдается. Уже почти два года вместо учебы в колледже и любимого фотодела Марьяна проводит свои дни в стенах больниц. 

Как сообщили в благотворительном фонде «Счасливый ребенок», сегодня она находится в отделении онкогематологии областной детской больницы. Продолжается лечение, начатое еще летом 2020 года. Сейчас основная задача – пройти очередные три курса химиотерапии, для которых необходим препарат «Темодал».

«Первый блок химиотерапии начался в мой день рождения. Это был первый день рождения, когда вместо подарков мне хотелось просто жить прежней жизнью. Теперь для меня она приобрела особую ценность. Если это испытание, то очень тяжелое и серьезное. Но я люблю жизнь и хочу жить!» - подчеркивает девушка.

Дальше был еще не один курс химий в Институте рака в Киеве, а лучевая терапия в Кропивницком, к сожалению, не принесла ожидаемых улучшений. Родители решили обратиться за помощью к заграничным клиникам. В одной из больниц Израиля Марьяне предложили альтернативное лечение. Именно по этим рекомендациям сейчас начался новый курс в ЗОКДБ. На ее проведение, помимо прочих составляющих, которые есть в больнице, необходим препарат «Темодал».

На данный момент необходимо собрать деньги на четыре упаковки препарата общей стоимостью 10 тыс. гривен. А затем – контрольное обследование КТ стоимостью от 4 тыс. гривен.

Помочь девушке можно с карты любого банка и другими способами по ссылке: deti.zp.ua/help_Klimenko
 
Подробнее о Марьяне, подтверждающие документы и отчёт о движении средств тут: https://www.deti.zp.ua/a.php?n=701756.

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