Девушке из Запорожской области срочно нужна помощь в лечении. Фото

В Запорожской области 17-летней девушке нужна помощь в борьбе за жизнь. Смертельно опасная болезнь, саркома Юинга, забирает у 17-летней Марьяны лучшее время жизни. Но девушка не сдается. Уже почти два года вместо учебы в колледже и любимого фотодела Марьяна проводит свои дни в стенах больниц.
Как сообщили в благотворительном фонде «Счасливый ребенок», сегодня она находится в отделении онкогематологии областной детской больницы. Продолжается лечение, начатое еще летом 2020 года. Сейчас основная задача – пройти очередные три курса химиотерапии, для которых необходим препарат «Темодал».
«Первый блок химиотерапии начался в мой день рождения. Это был первый день рождения, когда вместо подарков мне хотелось просто жить прежней жизнью. Теперь для меня она приобрела особую ценность. Если это испытание, то очень тяжелое и серьезное. Но я люблю жизнь и хочу жить!» - подчеркивает девушка.
На данный момент необходимо собрать деньги на четыре упаковки препарата общей стоимостью 10 тыс. гривен. А затем – контрольное обследование КТ стоимостью от 4 тыс. гривен.
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