В ДТП с маршруткой в Запорожье пострадали 14 пассажиров: полиция разыскивает водителя. Фото

РепортерUA 02 Фев 2021 - 10:54

В Запорожье полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла вчера вечером на улице Бородинской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, водитель автобуса «Mercedes-Benz 412D» 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них отпущены домой.

Водитель с места аварии скрылся. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения. По данному факту следователями отделения расследования преступлений в сфере транспорта открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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