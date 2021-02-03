Суд отправил на принудительное лечение запорожца, который почти год жил в квартире с трупами матери и брата

В Запорожье суд отправил на принудительное лечение хозяина квартиры, который почти год жил в одном помещении с трупами своих родственников – матери, которая умерла три месяца назад, и брата, умершего около 9 месяцев назад. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Напомним, в начале января жители дома по ул. Казака Бабуры забили тревогу – из одной квартиры доносился трупный запах, а мужчина, который там проживал, неоднократно угрожал соседям.
14 января сотрудники отдела полиции № 5 Запорожского районного управления на основании постановления суда попали в квартиру. В результате осмотра обнаружены трупы мужчины и женщины, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти.
Было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».
«Согласно врачебного свидетельства причина смерти указанных мужчины и женщины не установлена из-за гнилостных изменений на теле. Телесных повреждений, во время исследования трупов не обнаружено. В настоящее время вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины», - отмечают в полиции.
Соседи боялись, что агрессивный мужчина может вернуться обратно домой. Но недавно суд вынес постановление, согласно которому его отправили на при нудительное лечение в психиатрическую больницу.