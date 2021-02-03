Энергодар и Днепрорудное остались без света: заявляют об аварии на ТЭС. Видео

РепортерUA 03 Фев 2021 - 21:03

В Энергодаре на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин. 

К тому же, в городе энергетиков остановились «водные» насосы.  

«Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы», – написал депутат.

Как сообщают пользователи соцсети, они слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС. По словам Анохина, что гул, который все слышали – аварийный сброс пара на станции. Также местные жители отмечают, что кроме Энергодара электроснабжения нет в Днепрорудном.

В то же время мэр Энергодара на своей странице в фейсбуке подтвердил, что отключение света произошло из-за аварии на Запорожской ТЭС.

«Сегодня, около 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль». Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ТЭС официальной информации все еще не предоставила. И за полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС. Как только получу полную информацию о причинах аварии на тепловой состоянии и, сразу же сообщу» – написал Дмитрий Орлов.

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