Энергодар и Днепрорудное остались без света: заявляют об аварии на ТЭС. Видео

В Энергодаре на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин.
К тому же, в городе энергетиков остановились «водные» насосы.
«Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы», – написал депутат.
Как сообщают пользователи соцсети, они слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС. По словам Анохина, что гул, который все слышали – аварийный сброс пара на станции. Также местные жители отмечают, что кроме Энергодара электроснабжения нет в Днепрорудном.
В то же время мэр Энергодара на своей странице в фейсбуке подтвердил, что отключение света произошло из-за аварии на Запорожской ТЭС.
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